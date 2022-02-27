سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد- عملة الشيكل والدولار

يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27/2/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث تم تسجيل المعدن النفيس ارتفاعاً عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ أربعة أيام، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الأونصة 2000 دولاراً، فيما بلغ سعر جرام الذهب في فلسطين عيار 24 196.44 شيكل $60.77 لذا يقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر جرام الذهب اليوم الأحد في فلسطين بعملتي الشيكل والدولار الأمريكي .

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم

ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وتعتبر أخبار سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم، معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر جرام الذهب في فلسطين اليوم بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 196.44 شيكل $60.77

سعر الذهب عيار 22 180.07 شيكل $55.71

اسعار الذهب عيار 21 171.89 شيكل $53.18

اسعار الذهب عيار 18 147.33 شيكل $45.58

سعر الذهب عيار 14 114.59 شيكل $35.45

سعر الذهب عيار 12 98.22 شيكل $30.39

اسعار أوقية الذهب 6,109 شيكل $1,890

اسعار جنيه الذهب 1,375 شيكل $425.41

اسعار كيلو الذهب 196,439 شيكل $60,772

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 فبراير 196.44 171.89 147.33 114.59 98.22

25 فبراير 196.63 172.05 147.47 114.70 98.31

24 فبراير 199.88 174.90 149.91 116.60 99.94

23 فبراير 198.63 173.80 148.97 115.87 99.31

22 فبراير 197.29 172.63 147.97 115.09 98.64

21 فبراير 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

20 فبراير 195.63 171.18 146.73 114.12 97.82

19 فبراير 195.64 171.19 146.73 114.12 97.82

18 فبراير 195.43 171.01 146.58 114.00 97.72

17 فبراير 196.18 171.66 147.14 114.44 98.09