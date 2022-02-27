مصرع 6 أشخاص على الأقل بفعل الفيضانات في أستراليا

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ عقود في شرق أستراليا، لم تتوقف منذ بداية الأسبوع وتتجه جنوبا.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية: "إن رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً لقي مصرعه بعدما جرفت مياه الفيضانات سيارته حوالي الساعة 15,30 ت غ. وقد تمكن الرجل من الخروج من سيارته وحاول النجاة سباحة، فيما عُثر على جثته بعد فترة وجيزة مما رفع حصيلة قتلى الفيضانات إلى ستة.

هذا وتضرب الأمطار الغزيرة شرق أستراليا منذ نحو أسبوع. وقد غمرت المياه مبان بأكملها وطرقا وجرفت سيارات.

ووصف أدريان شرينر رئيس بلدية بريزبين هذه الظاهرة بأنها "قنابل من زخات المطر فوق جنوب شرق كوينزلاند".

وحثت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالاشتشوك سكان بريزبين على البقاء في منازلهم مع توجه الأمطار الأحد إلى جنوب الولاية حيث يقع عدد كبير من المناطق السكنية.

وحذرت من أن أكثر من 1400 منزل في بريزبين معرضين لخطر الفيضانات.

سجل هطول أكثر من 300 ملم من الأمطار في بعض المناطق خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتواصل الشرطة البحث عن رجل سبعيني سقط في نهر بريزبين الجمعة.

وبعد سنوات من جفاف وحرائق أحراج تفاقمت بسبب التغير المناخي، شهد شرق استراليا رطوبة استثنائية ناجمة عن ظاهرة النينيا المناخية الناجمة عن خلل حراري في مياه سطح المحيط الهادئ.