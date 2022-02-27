مع بدء حرب روسيا أوكرانيا .. لماذا البحر الأسود مهم للاقتصاد العالمي؟

مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، جذب البحر الأسود الذي يعتبر شرياناً رئيساً لحركة السلع عند مفترق طرق أوروبا وآسيا، انتباه العالم بسبب أهميته الاستراتيجية.

وتطل 6 دول على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا)، إلّا أنه يمثل أهمية بالغة للعديد من البلدان الأخرى وراء حدودها، بسبب تجارة الطاقة والصلب والمنتجات الزراعية.

وتمر منتجات النفط الخام والمكرر من روسيا وأذربيجان وكازاخستان عبر موانئ التصدير على الحافة الشرقية للبحر الأسود، وفي الغرب تقع دول تعتمد على سفن نقل النفط الخام لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتوفر المنطقة، التي تُعرف بأنها إحدى سلال الخبز في العالم، عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب والزيوت النباتية سنوياً من موانئها، فيما تعد أوكرانيا مصدراً مهماً للصلب بالنسبة لأوروبا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

ويُصدر النفط الخام من 3 موانئ نفطية رئيسة، على طول الساحل الشرقي للبحر الأسود في روسيا وجورجيا.

ومعظم النفط الخام المعرض للخطر من انقطاع الشحنات من هذه المنشآت لا يأتي من روسيا، لكن من مناطق أخرى، والمصدرون في كازاخستان هم الأكثر عرضة للخسارة جراء أي تعطيل لحركة ناقلات النفط في البحر الأسود، وفق التقرير.

وتقع محطة "اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين" إلى الشمال مباشرة من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وتتعامل مع نحو 1.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، الذي يُجرى نقله عبر خط أنابيب من كازاخستان.

وتتعامل محطة نفط نوفوروسيسك مع نحو 400 ألف برميل يومياً من الخام الروسي، يتم تصديرها من خام الأورال والخام السيبيري الخفيف، ويمثل خام الأورال نحو 3 أرباع الحجم الإجمالي.

وميناء سوبسا، الواقع في أقصى جنوب غرب جورجيا، هو نقطة النهاية لخط أنابيب ينقل النفط الخام من أذربيجان.

وفي عام 2021 نقل خط الأنابيب نحو 31 مليون برميل، أي ما يعادل 85 ألف برميل يومياً، من النفط الخام، وفقاً لنتائج شركة "بريتيش بتروليوم".

لكن نحو 90% من صادرات النفط الخام للمشروع، يتم نقلها عبر الأنابيب إلى محطة تصدير على ساحل البحر المتوسط في تركيا.

غير أن نسبة صغيرة من صادرات الخام الأذرية، بمتوسط 1.5 مليون برميل شهرياً، يجري تحميلها في الغالب في ميناء سوبسا وتشحن إلى أوكرانيا، حيث تفرغ الشحنات إما في أوديسا أو بيفديني، حيث يمر خط أنابيب عبر أوكرانيا ليرتبط بالجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا من روسيا.

واردات النفط

وتستورد كل من رومانيا وبلغاريا النفط الخام عبر موانئ على سواحلهما على البحر الأسود. وينقل نحو 200 ألف برميل يومياً من الشرق إلى الغرب عبر البحر الأسود، بينما يجري استيراد كميات إضافية عبر مضيق البوسفور من البحر الأبيض المتوسط.

ولفتت "بلومبرغ" إلى وجود حركة تجارة منتظمة لخام الأورال من نوفوروسيسك، إلى المصفاة في بورجاس في بلغاريا التي تتلقى أيضاً شحنات متقطعة من خام سيبيريا الخفيف، ونفط بحر قزوين.

وتستورد رومانيا شحنات ثابتة من خام الأورال والخام السيبيري الخفيف، بالإضافة إلى شحنات متقطعة من نفط بحر قزوين، وتتم معالجة الخام إما في المصفاة الساحلية في ميديا، أو شحنها على امتداد خطوط الأنابيب إلى المصانع الداخلية من كونستانتا.

المنتجات المكررة

وتصدر المنتجات النفطية المكررة من محطات على امتداد الشاطئ الشرقي للبحر الأسود، وينقل خط أنابيب من مصافي التكرير على نهر الفولجا زيت الغاز الروسي إلى نوفوروسيسك للتصدير.

ويتعامل الميناء أيضاً مع صادرات الوقود النفطي ومادة النفتا، وإلى الجنوب، يشحن ميناء توابسي الروسي المنتجات المكررة، بما في ذلك شحنات زيت الغاز والوقود النفطي ومادة النفتا وزيت الديزل البحري.

وتدير روسيا أيضاً عدداً من موانئ المنتجات النفطية الأصغر في الشمال، وتشمل تامان وكافكاز، وكلاهما يقع قرب مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف