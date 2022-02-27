موعد أذان الفجر برمضان في فلسطين 2022، تبقى لحلول شهر رمضان المبارك نحو 33 يوما، فالمسلمون في جميع أنحاء المعمورة ينتظرون حلول تلك الأيام الفضيلة التي تحمل في طياتها الخير والمغفرة والعتق من النار، ففيها يتفقد المسلمون بعضهم البعض ويتفقد الأغنياء الفقراء، وتكثر الخيرات وتتضاعف الزيارات وصلة الأرحام، وتزداد الأدعية الرمضانية وقراءة القرآن الكريم، بهدف نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يسعى لاستثمار هذه الأيام المباركة على أكمل وجه، كونها لن تتكرر إلا مرة واحدة كل عام.

موعد أذان الفجر برمضان في فلسطين 2022

ومن أبرز الاهتمامات في بداية هذا الشهر الفضيل هو البحث عن موعد أذان الفجر برمضان في فلسطين 2022، فالمسلمون في جميع أنحاء العالم، وفي فلسطين خاصة يحرصون على صلاة الفجرة حاضرة بالمسجد، ففيها ثواب وأجر عظيمين، ويسعى المسلمون في نيل الحسنات وإذهاب السيئات، كما أنهم يبحثون عن موعد آذان الفجر لكي لا يتأخرون عن السحور وخاصة أنهم يصومون ساعات طويلة دون أن يتناولون أي طعام أو شراب، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد آذان الفجر حسب التوقيت فلسطين، لكي لا يتأخر المسلمون عن صلاة الفجر حاضرة، وكذلك عن تناول وجبة السحور، التي قد تحميهم من عناء الصيام لساعات طويلة.

موعد أذان الفجر برمضان في فلسطين

ومن المتوقع أن يبدأ المسلمون في فلسطين صوم شهر رمضان في الثاني من شهر إبريل المقبل 2022، إلا أن البدء بصيام شهر رمضان يعتمد بشكل أساسي على رؤية هلال الشهر الفضيل، فإذا تبين رؤية الهلال، فإن المسلمين يشرعون بالصيام في اليوم التالي، وإذا تعذر رؤيته، فإنهم ينتظرون اليوم التالي لثبوت رؤية الهلال وصوم رمضان.

موعد أذان الفجر في رمضان بفلسطين

ويبحث المسلمون عن موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2022 في فلسطين، وهو ما وفرناه لكم عبر موقعنا الالكتروني لتعم الفائدة والأجر على الجميع 05:09 ص

وتكتظ المساجد في فلسطين بالمصلين في شهر رمضان المبارك، فهم يفضلون صلاة الفجر حاضرا بالمسجد على صلاتها في البيت.