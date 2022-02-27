بالفيديو مُطاردان من شهداء الأقصى يعتذران للشيخ خضر عدنان

نفى المطاردان إبراهيم نابلسي وعمار عرفات اليوم الأحد 27/2/2022، علاقتهما بأي عمل ضد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان.

وكان القيادي عدنان قد نجا من محاولة اغتيال في نابلس، بعد أن أطلق مسلح يقود سيارة النار عليه خلال وجوده بالقرب من شقيق الشهيد أدهم مبروكة الملقب بـ "الشيشاني"، خلال تواجده في نابلس.

وأوضح المطارد نابلسي، في اتصال خاص مع القيادي عدنان عقب محاولة اغتياله، أن لا علاقة له في بيان صدر سابقاً بحق الشيخ عدنان، حيث أنه أصدر بيان اعتذار للشيخ عدنان لكنه تم قراءة بيان آخر، مشدداً على أنه لا يتبع لأحد ويتلقى أوامره من رأسه.

وقال نابلسي:" ليس لي علاقة بما جرى في البيان، وسلاحي شريكي، وليس لي مشكلة شخصية بيني وبينك، ولكن ماتم هو غدر في بيان آخر".

أما المطارد عمار عرفات فقال في اتصال هاتفي مع القيادي خضر عدنان: "لم نكن أنا والنابلسي نعلم ما في بيان باب الساحة بنابلس، نحن نفتخر بك، ونعتذر منك".

من جهتها، اعتبرت كتائــب شهــداء الأقصــى "كتيبة نابلس"، أن محاولة الزج باسم المطارد إبراهيم النابلسي وعمار عرفات في خلافات داخلية أمر مرفوض.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى أنه من اللحظة الأولى تواصل النابلسي وعرفات مع الشيخ خضر عدنان لشرح الحادث ونفي أن تكون لهم أي علاقة في هذا العمل الجبان وما غير ذلك لا يمثلنا ولا نعترف به.