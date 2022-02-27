الأهلي والزمالك يخسران في دوري أبطال إفريقيا

تعثر قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك على الصعيد القاري، وخسرا من صنداونز الجنوب إفريقي والوداد الرياضي المغربي على الترتيب، ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

على استاد القاهرة، تلقى الأهلي هزيمة مباغتة من صنداونز بهدف من دون رد سَكَن شباك الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 85 عبر ثابيلو مورينا.

وأهدر الأهلي العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الثاني من المباراة ليدوّن في سجله الإفريقي الهزيمة الأولى منذ 13 مباراة.

وتوقف رصيد "المارد الأحمر" الذي خاض مباراتين فقط، عند نقطة واحدة في المركز الثالث من المجموعة الأولى في حين وصل صنداونز إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة لكنه خاض ثلاث مباريات.

وخارج ملعبه، تلقى الزمالك هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف من الوداد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ورغم تقدمه بهدف مبكر سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة إلّا أن شباك الفريق المصري تلقت ثلاثة أهداف في الدقائق 27 و37 و88 عبر زهير المترجي وأمين فرحان ويحيى جبران.

وتعقدت مهمة "الفارس الأبيض" وتضاءلت فرصه في العبور من دور المجموعات حيث توقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث من المجموعة الرابعة، بفارق 4 نقاط عن الوداد الثاني، و5 نقاط عن المتصدر بترو أتلتيكو الذي فاز في وقت سابق السبت على متذيل المجموعة ساجارادا اسبيرانسا بهدف نظيف.