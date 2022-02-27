موعد المباراة النهائية بين تشيلسي وليفربول.. التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة والمعلق الرياضي، تقام الساعة السادية والنصف من مساء اليوم الأحد 27 فبراير 2022، المباراة النهائية بين نادي تشيلسي وليفربول الإنجليزيين وذلك ضمن بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وذلك على ملعب ويمبلي الدولي في العاصمة البريطانية لندن، ويحرص الفريقان لإحراز لقب البطولة في موقعة كروية ستلاقي ملايين المهتمين والمتابعين حول العالم، إذ يسعى نادي تشيلسي للفوز بها بعد الفوز بكأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، إلا أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يستسلم في المباراة وسيقاتل حتى النهاية لحصد اللقب المهم.

موعد المباراة النهائية بين تشيلسي وليفربول.. التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة والمعلق الرياضي

ويبحث عشاق كرة القدم الإنجليزية في هذه الأوقات للبحث عن موعد المباراة النهائية بين تشيلسي وليفربول.. التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة والمعلق الرياضي، لما لها من أهمية كروية كبيرة في قلوب متابعي كرة القدم، فهي ستقام بين فريقين قويين يتنافسان على بطولات عدة سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا، لهذا ستكون المباراة بمثابة ملحمة كروية طول الـ 90 دقيقة، فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ينشر لكم رابط لمشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بجودة عالية ودون تقطيع على بث المباراة.

موعد المباراة النهائية بين تشيلسي وليفربول

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في تمام الساعة السادية والنصف من مساء اليوم الأحد 27 فبراير 2022 على ملعب ويمبلي في بريطانيا.

القنوات الناقلة والمعلق الرياضي للمباراة النهائية بين تشيلسي وليفربول

كما أنه من المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي وليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق عليها المعلق التونسي محبوب الجماهير رؤوف خليف، والذي يشعل المباراة ويجعلها حماسية من خلال سرد تفاصيلها بلغة يحبها كل محبي كرة القدم.

التشكيلة المتوقعة لتشيلسي وليفربول

تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول اليوم

ومن المتوقع أن تكون اختيارات المدرب الألماني "توماس توخيل" للقمة النارية أمام ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسين - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: سيزار أزبليكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش - روميلو لوكاكو - كاي هافريتز.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي اليوم

ويتوقع الكثيرون أن يدخل المدرب الألماني "يورجن كلوب" قمة نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي معتمدا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تيسيمكاس.

وسط الميدان: أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني.

كما تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، قائمة هدافي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة 2021-2022

ماركوس فورس - برينتفورد - 5 أهداف

إيدي نكيتاه - أرسنال - 5 أهداف

تاكومي مينامينو - ليفربول - 4 أهداف

أيدن أوبرين - سندرلاند - 4 أهداف

كاميرون آرشر - أستون فيلا - 4 أهداف

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