شيخ الأزهر يدعو روسيا وأوكرانيا لتحكيم العقل: الحرب لا تجلب سوى الدمار

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، مؤكداً أن النزاعات تحل بالحوار وأن الحروب لن تجلب سوى مزيد من الدمار.

وقال الطيب في بيان باللغتين العربية والإنجليزية: "لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار".

وأضاف: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ومساء الجمعة، استخدمت موسكو حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار بمجلس الأمن، يدين التدخل.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن بلاده تبذل جهودا في سبيل التوصل إلى هدنة تحد من الخسائر بأوكرانيا".