بث مباشر نهائي تشيلسي وليفربول كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم، يبحث محبو كرة القدم الأوروبية والإنجليزية عن رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة النهائية بين ناديي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان والذي ستلعب على معلب ويمبلي في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد 27 فبراير 2022، في قمة كروية ستلقى اهتمام من ملايين متابعي وعشاق كرة القدم، كونها ستقام بين إثنين من أقوى الأندية الإنجليزية، وستكون أشبه بمعركة كروية، وخاصة أن الفائز في المباراة ستضاف لسجله وتاريخه بطولة مهمة، كما أن التنافس سيكون قويا وخاصة أنهم لايزالون يتنافسون على صدارة بطولة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر نهائي تشيلسي وليفربول كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

ويهتم الملايين من عشاق كرة القدم، لمشاهدة المباراة بث مباشر نهائي تشيلسي وليفربول كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم، فهي تعتبر ملحمة كروية بين ناديين كبيرين، وخاصة أن تشيلسي حصل على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تغلبه على مانشستر سيتي بنتيجة هدف لصفر، كما أن نادي ليفربول حصل على ذات البطولة في الموسم قبل الماضي، لهذه الأسباب تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مساء اليوم الأحد.

نهائي تشيلسي وليفربول كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي إلى تحقيق أول لقب في الموسم الحالي الذي يشهد منافسة الفريق على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا، بينما يريد "البلوز" إضافة اللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس العالم للأندية، وسيسعى الفريقان إلى حصد البطولة، وهو ما سنشاهده على أرض الملعب مساء اليوم الأحد.

وفي العادة تبث مباريات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة تشيلسي وليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول اليوم

وبنسبة كبيرة فمن المرجح أن تكون اختيارات المدرب الألماني "توماس توخيل" للقمة النارية أمام الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسين - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: سيزار أزبليكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش - روميلو لوكاكو - كاي هافريتز.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي اليوم

ومن المرجح وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب الألماني "يورجن كلوب" قمة نهائي كأس الرابطة أمام البلوز معتمدا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تيسيمكاس.

وسط الميدان: أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني.

يشار إلى أن ليفربول تأهل للمباراة النهائية على حساب أرسنال بنتيجة 2_0 في مجموع المباراتين، في حين كان تأهل تشيلسي على حساب توتنهام بنتيجة 3_1 في مجموع المواجهتين.

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