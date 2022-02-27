موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الأحد 27/2/2022
9:10 صباحاً
🔴 إجراء 1107 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
🔴 تسجيل ( 328) إصابةً جديدة بفيروس كورونا
🟢 تعافي 2100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
🔴 يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية
⭕ إجمالي تراكمي للمصابين 245410 إصابة
🔸 إجمالي الحالات النشطة 13497 حالةً
🔸 إجمالي المتعافين 230008 حالة
🔸 إجمالي الوفيات 1905 وفاة
🔸إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 148 حالةً
🔸 إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 84 حالةً.
التطعيمات/
👈🏻 إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعةً.
👈🏻 إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 650312 شخصاً
حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء