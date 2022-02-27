موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 ص
27 فبراير 2022
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الأحد  27/2/2022
9:10 صباحاً    

 🔴    إجراء 1107 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

     🔴 تسجيل ( 328) إصابةً جديدة بفيروس كورونا

🟢     تعافي 2100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

      🔴      يوجد 1  حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

     ⭕ إجمالي تراكمي للمصابين  245410 إصابة

🔸    إجمالي الحالات النشطة 13497 حالةً  

     🔸 إجمالي المتعافين 230008 حالة 

    🔸 إجمالي الوفيات  1905 وفاة

🔸إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  148 حالةً

🔸 إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 84 حالةً.

التطعيمات/
👈🏻 إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعةً.

👈🏻 إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 650312 شخصاً
حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء

#قطاع غزة #إصابات #وزارة الصحة #وفيات #كورونا #فيروس كورونا

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