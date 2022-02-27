موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة

الأحد 27/2/2022

9:10 صباحاً

🔴 إجراء 1107 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

🔴 تسجيل ( 328) إصابةً جديدة بفيروس كورونا

🟢 تعافي 2100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

🔴 يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

⭕ إجمالي تراكمي للمصابين 245410 إصابة

🔸 إجمالي الحالات النشطة 13497 حالةً

🔸 إجمالي المتعافين 230008 حالة

🔸 إجمالي الوفيات 1905 وفاة

🔸إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 148 حالةً

🔸 إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 84 حالةً.

التطعيمات/

👈🏻 إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعةً.

👈🏻 إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 650312 شخصاً

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء