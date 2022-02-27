الولايات المتحدة تدين إطلاق صاروخا باليستيا في كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأحد، عن إدانتها لعملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

وأصدرت قيادة القوات المسلحة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بيانا رسميا وجاء فيه "نحن على علم بإطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية ونجري مشاورات وثيقة مع جمهورية كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك مع حلفاء وشركاء آخرين في المنطقة".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تدين هذا الإطلاق وتدعو كوريا الشمالية بالامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار بالرغم من تقديرنا أن هذا الحادث لا يشكل تهديدا وشيكا للأفراد الأمريكيين أو الأراضي الوطنية أو حلفائنا فإننا سنواصل مراقبة الوضع".

وأطلقت كوريا الشمالية، ليل السبت/الأحد، قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت به وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.