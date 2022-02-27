د. ناصر أبو شريف: على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الاعتداء الإجرامي الآثم على الشيخ خضر عدنان

أدان الدكتور ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محاولة الاغتيال التي تعرض لها الشيخ خضر عدنان.

و قال أبو شريف في تصريح له مساء السبت: " ندين و نستنكر بشدة هذا الاعتداء الاَثم الذي تعرض له القيادي في الحركة المجاهد خضر عدنان، ومحاولة اغتياله بالرصاص في مدينة نابلس".

و أثنى الدكتور أبو شريف على عائلات الشهداء في نابس، الذين واجهوا المعتدين، ورفضوا الاعتداء على الشيخ خضر عدنان، مؤكدين على موقفنا برفض الفتنة، ورص الصفوف ووحدة أبناء شعبنا المخلصين.

و طالب عضو المكتب السياسي للجهاد الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الحادث الإجرامي الذي استهدف رمزاً وطنياً وقائداً من خيرة أبناء شعبنا ومجاهدينا من الذين خاضوا معارك بطولية ضد الاحتلال داخل وخارج السجون.

كما دعا جماهير شعبنا للتصدي بكل وعي واقتدار لكل المحاولات والمؤامرات المشبوهة التي تحاول حرف البوصلة عن الصراع مع العدو، ورفض استخدام السلاح إلا في وجه الاحتلال المجرم ومستوطنيه.

و أكد أبو شرف أن المستفيد من عملية استهداف الشيخ خضر عدنان هو الاحتلال المجرم، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية بحق أبناء شعبنا في القدس ومدن ومخيمات الضفة المحتلة.

و طالب عضو المكتب السياسي للجهاد فصائل العمل الوطني والإسلامي بموقف وطني موحد، لإدانة واستنكار هذا العمل الإجرامي، وتحمل مسئوليتهم التاريخية في منع استهداف القيادات الوطنية.