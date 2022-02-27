بالصور مهندس من غزة يحاكي التراث الفلسطيني برسومات "فن الفيلوغرافي"

في ضوء البطالة المتفشية والظروف الاقتصادية الصعبة، ابتكر المهندس، نعيم معروف 30عاماً من قطاع غزة تصميمات فنية جميلة، يسخر فيها فن الفيلوغرافي (الخيط والمسامير)، لإنتاج لوحات تجسد شخصيات و موروثات وطنية فلسطينية.

و يوظف الشاب موهبته في ابتكار تصاميم مختلفة للمشاهير بالإضافة إلى أشكال وأنماط نصية على قطعة من الخشب باستخدام المسامير وخيوط الخياطة، حيث يقوم الفنان أحيانًا بإعادة تدوير نفايات الخشب لإنتاج أعمال فنية جميلة وتسويقها على وسائل التواصل الاجتماعي.

و يتحدث معروف، خريج الهندسة المدنية عن موهبته بشغف كبير لا سيما أنها لاقت استحسناناً و اعجاباً كبيرين لدى من شاهدوها، حيث يقول: " إن فكرة هذا المشروع تولدت نتيجة انعدام المشاريع و فرص العمل، و الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، حيث دفعني ذلك لابتكار جديد، فبدأت أفكر خارج الصندوق لأخرج بعمل جديد و فكرة جديدة، فكانت فكرة الرسم بالخيوط و المسامير، لا سيما أنني أهوى الرسم منذ سن الصغر".

و أضاف معروف لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": " بدأت بتنفيذ فن الفيلوغرافيا، و رسمت لوحات عديدة لشخصيات و تراث فلسطيني و مناظر طبيعية و عبارات معبرة و أسماء، نالت استحسان الزبائن".

و حول الأدوات التي يستخدمها في عمله، أوضح أن المواد التي يحتاجها متوفرة و بتكلفة منخفضة و هي لا تتعدى بعض الخيوط و المسامير و الواح خشبية، يقوم بإعادة تدوير بعض من الخشبيات المتوفرة لديه.

و عن ابرز التحديات و الصعوبات التي يواجهها المهندس معروف قال: "انا أسكن بمبني سكني و صوت الشاكوش خلال العمل يشكل ازعاجاً للجيران، مشيراً الى أنه يطمح لتطوير مشروعه اكتر و أن يكون عنده مشغل خاص يعمل فيه بأريحية، و أن تكون لديه جميع المعدات اللازمة لمشروعه.











