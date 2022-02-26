طالع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري الاحد 27 فبراير 2022

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 27 فبراير 2022، ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخباري كافة اسعار العملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر صرف الدولار في مصر، لا سيما ان محركات البحث تشهد عمليات بحث كبيرة عن أسعار العملات يومياً

و شهد متوسط سعر الدولار استقراراً في مصر، اليوم الاحد 27 فبراير/شباط 2022، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في بنوك مصر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

و جاء أعلى سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، الاستثمار العربي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها ،البركة، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، القاهرة، الإسكندرية، بنك HSBC،العربي الأفريقي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.