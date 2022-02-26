سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 27 فبراير 2022، وسنشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم كافة الاسعار المتعلقة بالدولار وفي العديد من الدول المجاورة، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في مصر اليوم الاحد، ويبحث عنها الكثير من المتابعين عبر محركات البحث العالمية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 27 فبراير 2022

شهدت أسعار الدولار، اليوم الاحد، استقرارًا ملحوظًا، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك:

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 27 فبراير 2022

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى:

سجل بنك مصر:

15.64 جنيه للشراء.

و 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 27 فبراير 2022 في البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء.

و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي:

15.66جنيه للشراء.

و 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 27 فبراير 2022 وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي: 15.68 جنيه للشراء.

و 15.76 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي المصري :

15.66جنيه للشراء.

و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 27 فبراير 2022