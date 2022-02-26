سعر الدولار و العملات الأخرى في الجزائر اليوم الأحد 27 فبراير 2022، ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخباري كافة اسعار العملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في الجزائر، لا سيما ان محركات البحث تشهد عمليات بحث كبيرة عن أسعار العملات يومياً

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وسجل سعر الدولار في الجزائر اليوم لدى البنوك الرسمية مستوى 140.83 دينار للشراء، و140.84 دينار للبيع، فيما جاء سعر العملة الخضراء في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

و استقر سعر اليورو في الجزائر اليوم، الاحد 27 فبراير 2022، لدى البنك المركزي، فيما ارتفع في تعاملات السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

و سجل سعر اليورو في الجزائر لدى بنك الجزائر المركزي نحو 158.48 دينار للشراء، و158.55 دينار للبيع.

وفي السوق غير الرسمية (السوداء) ارتفع السعر إلى 202.93 دينار للشراء، 205.19 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الجنيه الإسترليني اليوم عند مستوى 189.67 دينار للشراء، 189.74 دينار للبيع، فيما جاء سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء في الجزائر عند مستوى 241.34 دينار للشراء، 244.02 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في الجزائر

سجل سعر الريال السعودي في بنك الجزائر المركزي خلال مستهل تعاملات اليوم نحو 37.53 دينار للشراء، و37.54 دينار للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 47.98 دينار للشراء، 48.51 دينار للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك الجزائر المركزي اليوم عند مستوى 38.33 دينار للشراء، و38.35 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 49 دينارًا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 464.49 دينار للشراء، و465.77 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي لدى السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 593.97 دينار للشراء، 600.57 دينار للبيع.