سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان 27 فبراير 2022، ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخباري كافة اسعار العملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر صرف الدولار في لبنان، حيث يهم شريحة كبيرة من المتابعين وبحثون عنه باستمرار على محركات البحث العالمية.

سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان 27 فبراير 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 27 فبراير/شباط 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان 27 فبراير 2022

وبلغ سعر الدولار في لبنان اليوم الاحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 20.600 ليرة لكل دولار، مقابل 20,550 أمس.

وسجل سعر الدولار في منصة صيرفة 20,200 ليرة لكل دولار.

أزمة أوكرانيا

ومن المحتمل أن تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لأزمة غذاء في لبنان الذي يعتمد على أوكرانيا لاستيراد القمح وسط غياب مخزون استراتيجي.

ويستورد لبنان أكثر من 70 في المئة من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى، كما يستورد لبنان الحديد وزيت دوار الشمس والحبوب وغيرها.

واستورد لبنان من أوكرانيا عام 2020 أكثر من 630 ألف طن من القمح، أو ما يمثل 80% من حاجته الاستهلاكية، مرتفعاً من 535 ألف طن من القمح استوردها عام 2019.