ريال مدريد يتغلب على رايو فاليكانو

تغلب فريق ريال مدريد بعد معاناة على مضيفه رايو فاليكانو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وحقق الفوز لريال مدريد نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة موسعا الفارق إلى 9 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي يستضيف ريال بيتس، غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد رايو فاليكانو عند 31 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "الليغا".