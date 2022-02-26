اسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 27 فبراير 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 27 فبراير 2022، يبحث الكثير من المتابعين المهتمين بأسواق المال و الاعمال عن أسعار الذهب، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم بشكل يومي أسعار الذهب في معظم الدول العربية، و في هذه المقالة يضع بين ايديك أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم السبت.

و سجلت أسعار الذهب تراجعا في سوريا، اليوم الاحد 27 فبراير 2022، تزامنًا مه هبوط المعدن النفيس عالميًا في آخر إغلاق

و انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الاحد، إلى 152.659 ألف ليرة (60.77 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى 133.579 ألف ليرة (53.18 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 114.496 ألف ليرة (45.58 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 تراجعًا إلى نحو 89.051 ألف ليرة (35.45 دولار).

و سجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، انخفاضًا إلى مستوى 4.747 مليون ليرة (1890 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.068 مليون ليرة (425.41 دولار).