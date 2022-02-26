إصابة صياد بعد انقلاب قارب في بحر غزة

أصيب صياد، مساء اليوم السبت، من مدينة غزة، نتيجة انقلاب قارب كان يستقله داخل البحر قبالة ميناء غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قارب صيد انقلب داخل البحر قرب ميناء مدينة غزة البحري، ما أدى إلى إصابة الصياد أحمد مفلح أبو ريالة، بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الشرطة البحرية قد سمحت اليوم السبت بعودة ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة بعد انخفاض منسوب الموج وتراجع سرعة الرياح.

ويتعرض الصيادين في بحر قطاع غزة وبشكل يومي لملاحقة من قبل زوارق الاحتلال التي تمنعهم من ممارسة مهنة الصيد وكسب قوت يومهم.