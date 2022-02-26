استنكار واسع لجريمة إطلاق النار تجاه القيادي خضر عدنان

دانت الفصائل الفلسطينية وهيئات حقوقية جريمة اطلاق النار التي تعرضت لها الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي مساء اليوم في مدينة نابلس من قبل مسلحين مجهولين.

حيث أكدت دائرة العلاقات الوطنية بحماس في الضفة الغربية:"إن إطلاق النار على القائد الوطني الشيخ خضر عدنان جريمة مستهجنة ومدانة بأشد العبارات".

وقالت "حماس" :"الجريمة تستوجب من الكل الوطني الفلسطيني التكتل سدًا منيعًا أمام هذا التهديد الخطير لحياة رموز العمل الوطني في الضفة الغربية، والمتزامن مع تصاعد تهديدات الاحتلال وعدوانه".

وأصدرت كتيبة جنين، مساء اليوم السبت، بياناً أدانت فيه اطلاق النار الذي تعرض له الشيخ خضر عدنان في مدينة نابلس، مطالبةً بمحاسبة هذه الفئة الضالة و المأجورة حتى لا تعاد تلك الحادثة.

كما استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد عملية إطلاق النار التي تعرض لها مساء اليوم السبت في نابلس الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر عدنان .

وطالبت الهيئة الدولية حشد بفتح تحقيق جاد في هذه الجريمة، وملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة، ضمانا للسلم الأهلي وسيادة القانون .

وأدانت حركة الأحرار عملية إطلاق النار على الشيخ خضر عدنان مؤكدةً أنها جريمة يقف خلفها الاحتلال وعملائه الذين يقودوا الفلتان الأمني المنظم.

وقالت الأحرار :"هذه الجريمة تهدف لإسكات صوت كل وطني وشريف يصدح بالحق ويسعى لإظهار الحقيقة أمام شعبنا والعالم أجمع خاصة في ظل الظلم المزدوج المركب الذي يتعرض له أهلنا في الضفة من تنكيل وملاحقة واعتقال واغتيال سياسي".

وشدد على أنه لن يفلح الاحتلال وأذرعه وأدواته في النيل من إرادة الوطنيين والأحرار ورموز شعبنا أو ترهيبهم وثنيهم عن مواصلة دورهم في قيادة وتوجيه الجماهير نحو مواجهة الاحتلال ونصرة قضايا شعبنا وخاصة قضية الأسرى ودعم ذوي الشهداء، داعيةً كافة فصائل وقوى وشرفاء شعبنا في الضفة للتصدي لهذا السلوك الإجرامي الخارج عن أعراف وتقاليد شعبنا ويهدد بشكل مباشر السلم الأهلي والمجتمعي.

وفي ذات الإطار، قال سلامة معروف مسؤول المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: "إن الشيخ خضر عدنان قامة وطنية وقيمة نضالية وما جرى بحقه في نابلس معيب ويتطلب موقفا حازما من الكل الوطني، ليس فقط بتجريم الفاعلين وإنما القبض عليهم ومحاكمتهم".

ومن ناحيتها أدانت حركة المقاومة الشعبية، بشدة إطلاق النار على القائد الشيخ خضر عدنان أثناء تواجده في مدينة نابلس جبل النار.

وأكدت حركة المقاومة أن عملية إطلاق النار على القيادي خضر عدنان هي محاولة بائسة من العدو الصهيوني وأعوانه لتصفيته وكتم صوته الحر.

ووجه العديد من النشطاء في أعقاب عملية اطلاق النار، دعوات للتغريد والتفاعل مع مع تصريحات القائد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والتي قال فيها:

"إن ما جرى مساء اليوم من إطلاق النار علي القائد خضر عدنان جريمة واضحة تقف خلفها المخابرات الصهيونية.

" إننا في حركة الجهاد نعتبر الاعتداء علي الشيخ خضر هو اعتداء علي حركة الجهاد الإسلامي وعلى كل مجاهد فيها وسنتصرف بناء علي ذلك."

القائد المجاهد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

- في ظل محاولة اغتيال الشيخ المجاهد القائد خضر عدنان في نابلس

#️⃣ندعوكم للتفاعل والتغريد على وسم

#كلناخضرعدنان# وذلك ابتداء من الآن

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