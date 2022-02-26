وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

نظم ذوو الشهداء والأسرى وقفة، اليوم السبت، لمطالبة قوات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن جثث الشهداء التي تحتجزهم في مقابر الارقام.

جاء ذلك خلال وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، وإسنادًا للأسير أبو حميد والأسرى المرضى والحركة الأسيرة، خلال الاعتصام المتواصل داخل خيمة الإسناد بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط جنين.

وطالبت فعاليات جنين وذوو الشهداء والأسرى وأسرى المحررون، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل، لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، وإطلاق سراح الأسير المريض ناصر أبو حميد.

كما طالبوا كافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة داخل الثلاجات وفي مقابر الأرقام.

وحمّل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والأسرى المرضى، والحركة الأسيرة التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل إدارة سجون الاحتلال.