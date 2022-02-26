بلاطة يفوز على الأمعري بهدف نظيف

حقق فريق مركز بلاطة فوزًا مهمًا على فريق شباب الأمعري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، في ختام مباريات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجّل هدف المباراة الوحيد لاعب بلاطة خالد سالم في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

وبذلك رفع "بلاطة" رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن "شباب السموع" صاحب المركز الثالث، علمًا أن الفريقين سيتواجهان الأسبوع المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد "شباب الأمعري" عند النقطة التاسعة، في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن "مؤسسة البيرة" و"مركز طولكرم"، اللذان يقبعان في ذيل الترتيب.

ومع اختتام مباريات الأسبوع السادس عشر، تصدّر "شباب الخليل" سلم الترتيب بـ 40 نقطة، يليه "جبل المكبر" بـ 38 نقطة.

ويُشار إلى أن يعتلي نجم "جبل المكبر" شهاب القنبر ترتيب الهدافين بـ 15 هدفًا، يليه لاعب "شباب الظاهرية" علي عدوي بـ 11 هدفًا، ثم لاعب "شباب السموع" رامي مسالمة بـ10أهداف.