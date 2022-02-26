قناة عبرية: "ينيت" يعقد غدًا جلسة "للكابينت" لبحث الحرب في أوكرانيا

قالت قناة كان العبرية، مساء اليوم السبت :"إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت سيعقد غدًا جلسة للمجلس الوزاري المصغر "الكابينت" لبحث تداعيات وانعكاسات محتملة للحرب في أوكرانيا على إسرائيل والساحة الإقليمية.

وتوصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الواسعة في أوكرانيا لليوم الثالث على التوالي، وسط قصف عنيف ومتبادل بين الجانبين ووقوع مئات القتلى والجرحى خلال الاشتباكات.

يشار إلى أن وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" يائير لابيد قال سابقاً عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، الخميس الماضي:"إن الهجوم انتهاك للنظام الدولي".

وقالت السفارة الروسية في "تل أبيب"، اليوم السبت، إن التنسيق العسكري ​​في سوريا بين البلدين سيستمر.

وعاشت العاصمة الأوكرانية كييف ليلة قاسية جراء أصوات الانفجارات القوية، والقصف المتواصل، في حين رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضاً أميركياً بالمساعدة في الخروج من كييف.

وأكدت وكالة رويترز أن اصوات الانفجارات في العاصمة كييف، جاء جراء إطلاق نار قرب المقرات الحكومية في وسط كييف.

من جانبه ذكر الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تطلق صواريخ "كاليبر" على أوكرانيا عبر البحر الأسود، وإن المناطق القريبة من سومي وبولتافا وماريوبول تعرضت لغارات جوية.

وبدورها طلبت السلطات الأوكرنية من سكان كييف الالتزام بالمنازل أو التوجه إلى الملاجئ عند إطلاق صافرات الإنذار.

إلى ذلك، رفض الرئيس زيلينسكي عرضاً أميركيا بالمساعدة في الخروج من كييف، وقال رداً على ذلك: "المعركة هنا، أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة"، وفقًا لمسؤول مخابرات أميركي كبير على دراية مباشرة بالمحادثة بين الطرفين وفقاً لوكالة أسوشيتد بريس.