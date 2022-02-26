صحيفة عبرية: التنسيق بين "إسرائيل" وموسكو مستمر في سوريا

قالت السفارة الروسية في تل أبيب، اليوم السبت، إن التنسيق العسكري ​​في سوريا بين البلدين سيستمر.

يشار إلى أن وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لابيد أصدر بيانًا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وأدانه، وقال فيه :"إن الهجوم انتهاك للنظام الدولي".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن السفارة الروسية قولها :"أن الإعلان يأتي على الرغم من حقيقة أن موسكو أعربت عن استيائها من التنديد "الإسرائيلي" بإعلان غزو أوكرانيا، مضيفة: "ثبت أن التنسيق بين البلدين ضروري".

وكانت أنشأت "إسرائيل" آلية "إلغاء الصراع" مع موسكو، لمنع الاشتباكات خلال الهجمات الجوية "الإسرائيلية" على أهداف إيرانية في سوريا، بحسب الصحيفة.

وتستمر القوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا لليوم الثالث على التوالي، وسط قصف عنيف ومتبادل بين الجانبين ووقوع مئات القتلى والجرحى خلال الاشتباكات.