بث مباشر تردد قناة العربية الاخبارية 2022 لمتابعة اخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

بث مباشر تردد قناة العربية الإخبارية 2022 لمشاهدة ومتابعة آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في وأوكرانيا، تتسابق القنوات الاخبارية الفضائية في نقل احدث التطورات و الاخبار المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، بعد دخول الجيش الروسي في العاصمة كييف وسط اشتباكات عنيفة جدًا ، وقد زاد اهتمام المواطنين في معرفة أحداث غزو الروس للأراضي الأوكرانية لمتابعة كافة المعركة التي شغلت اهتمام العالم منذ ان انطلقت يوم الخميس الموافق 24-2-2022، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم لرصد الترددات الجديدة للقنوات الفضائية الإخبارية الناقلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، و في هذه المقالة يضع لكم تردد قناة العربية الإخبارية 2022، لا سيما أن قناة العربية خصصت شبكة مراسلين و فقرات إخبارية مطولة تتناول تطورات و تحليلات العملية العسكرية المستمرة في كييف.

تردد قناة العربية 2022

ومع زيادة عمليات البحث وضعنا لكم رابط بث مباشر تردد قناة العربية الاخبارية لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا ، بحيث يمكن لكافة جميع المواطنين في العالم من متابعة الفضائية على مدار24 ساعة مشاهدة واضحة بدون تشويش او تعليق ، كما وضعنا لكم ابرز الاخبار المتعلقة بهذا الامر وهو التالي:

القمر الصناعي : النايل سات شمال افريقيا

التردد : 11559

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معدل تصحيح الخطأ ¾

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12169 /11747

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معدل تصحيح الخطا 5/6

القمر الصناعي : العرب سات

التردد : 12207

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معدل تصحيح الخطأ ¾

القمر الصناعي : العرب سات

التردد : 11938

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي : هوت برد

التردد : 11747

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ ¾













