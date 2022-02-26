بث مباشر تردد قناة الجزيرة مباشر، لمشاهدة ومتابعة حرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وخاصةً في ظل الانباء عن وجود اشتباكات عنيفة على أطراف العاصمة الأوكرانية كييف، ويبحث الكثير من الناس عن تفاصيل الأحداث الخاصة بالغزو الروسي للأراضي الأوكرانية لمتابعة كافة المعركة التي شغلت اهتمام العالم منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخميس الماضي، الموافق 24-2-2022.

بث مباشر تردد قناة الجزيرة مباشر.. لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على نشر رابط البث المباشر لقناة الجزيرة مباشر، حيث خصصت قناة الجزيرة الفضائية تغطية واسعة للعملية العسكرية التي يشارك فيها اكثر من 70 ألف جندي روسي ، وتشهد الأراضي الأوكرانية حملة عسكرية واسعة من قبل الجيش الروسي الذي بدأ بقصف الأقاليم بالدبابات والمدفعيات والصواريخ البالستية ومن الطيران الحربي موقعة قتلى وجرحى بالإضافة إلى السيطرة على مساحات واسعة .

بث مباشر تردد قناة الجزيرة مباشر.. لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا

بث مباشر قناة الجزيرة

بث مباشر تردد قناة الجزيرة مباشر.. لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا

تردد قناة الجزيرة مباشر:

وهنا نقدم لكم جميع ترددات قناة الجزيرة مباشر والتي بامكان المتابعين وضعها على اجهزتهم لمشاهدة بث قناة الجزيرة مباشر.

القمر التردد الجودة

نايل سات 10971 (V) SD

سهيل سات 11045 (H) HD

سهيل سات 11604 (H) SD

نايل سات 12520 (H) HD

وقال المختص في الشأن الروسي، فايز حوالة، اليوم السبت، إن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت يوم الخميس الماضي في جميع الأراضي الأوكرانية، "لن تؤثر على مبيعات الأسلحة الروسية المتطورة لجيوش دول العالم".

وأضاف المختص في الشأن الروسي، حوالة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مبيعات الأسلحة الروسية وأسعارها، لا تتأثر بأي تقلبات سواء كانت سياسة أو عسكرية، مشيرًا إلى أن تلك المبيعات تتم عبر عقود رسمية مع حكومات الدول، وأسعارها غير موجودة في البورصات.

وفيما يتعلق باجتياح العاصمة كييف، رأى، أن العملية العسكرية ربما تنتهي بالسيطرة على كييف في غضون الأيام المقبلة، في إطار مواجهة النظام الأوكراني وليس الشعب.

وأوضح حولة، أن هدف العملية هو عدم تمكن "النازيين" من السيطرة على أوكرانيا، وبالتالي على المنطقة القريبة من الحدود الروسية- سابقًا الاتحاد السوفيتي-، مع الحفاظ على تنفيذ اتفاقية منسيك الرامية إلى محايدتها، وعدم عسكرتها من دول الناتو على اعتبار أنه العدو اللدود لموسكو.

بث مباشر تردد قناة الجزيرة مباشر.. لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا

وفي غضون ذلك، رجح أن العملية العسكرية تعزز من التقارب الثلاثي الاستراتيجي المقدس -الروسي الصيني الإيراني- في مواجهة الولايات المتحدة، وحلفاءها في السيطرة على العالم، والتحكم بالدول، وقد تزود موسكو، طهران بأسلحة أكثر تطورًا.

وبشأن المناورة العسكرية الروسية في سوريا، ذكر حولة، أن الجيش الروسي وضع في قاعدتي حميميم وطرطوس الواقعتين على الساحل البحر المتوسط، أحدث أنواع الحرب الالكترونية بالإضافة إلى مضادات أرضية جوية، وصواريخ متطورة، في إطار عملية ردع دول الناتو وأمريكا.

بث مباشر تردد قناة الجزيرة مباشر.. لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا

ولفت المختص في الشأن الروسي، إلى أن السلاح الإلكتروني يمكن أن يؤثر على حركة الطيران الإسرائيلي في مطار بن غورين وسط فلسطين المحتلة، عبر عمليات التشويش على أنظمة "GPS".

وبخصوص تهديدات تركيا لإغلاق مضيق البسفور أمام القطع البحرية الروسية، بيّن أن المضيق تحكمه اتفاقيات دولية منذ عام 1923، معتبرًا تلك التهديدات بأنها "فارغة"، و" لن يتم تنفيذها".

وأشار حوالة، إلى أن تلك الاتفاقيات نصت على أن القطع البحرية غير الروسية "لا يحق لها البقاء في حوض البحر الأسود أكثر من 3 أسابيع، ويمكن تدميرها بعد ذلك من قبل موسكو بدون أي مرجع".

بث مباشر تردد قناة الجزيرة مباشر.. لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا

صور غزو روسيا لأوكرانيا



