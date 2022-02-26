معلومات مهمة لا تعرفونها عن أوكرانيا في ظل الحملة العسكرية الروسية 2022

تنشغل وسائل الاعلام و القنوات الإخبارية بنقل اخر التطورات حول الحرب في أوكرانيا، حيث أن أحدث الأخبار تتحدث عن دخول الجيش الروسي في العاصمة كييف وسط اشتباكات عنيفة جدًا ، وقد زاد اهتمام المواطنين في معرفة أحداث غزو الروس للأراضي الأوكرانية لمتابعة كافة المعركة التي شغلت اهتمام العالم منذ ان انطلقت يوم الخميس الموافق 24-2-2022 ، وقد اهتم فريق فلسطين اليوم بتقديم معلومات يجهلها الكثيرون عن أوكرانيا من خلال هذا المقال.

معلومات لا تعرفونها عن أوكرانيا

اوكرانيا أكبر دولة أوروبية ، وأكبر من فرنسا.

أراضي دونباس ، التي تحتلها روسيا ، بحجم سويسرا

ما يحدث الآن ليس صراعاً محلياً صغيراً ، بل خطر على العالم كله. »

"لماذا أوكرانيا مهمة؟"

الأولى في أوروبا من حيث الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاسترداد من خامات اليورانيوم ؛

المركز الثاني في أوروبا والمركز العاشر في العالم من حيث احتياطي خام التيتانيوم ؛

المركز الثاني في العالم من حيث الاحتياطيات المستكشفة من خامات المنغنيز (2.3 مليار طن ، أو 12٪ من احتياطيات العالم) ؛

ثاني أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم (30 مليار طن) ؛

المركز الثاني في أوروبا من حيث احتياطيات خام الزئبق ؛

المركز الثالث في أوروبا (المركز الثالث عشر في العالم) في احتياطي الغاز الصخري (22 تريليون متر مكعب)

المرتبة الرابعة في العالم من حيث القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية ؛

المركز السابع عالميا في احتياطي الفحم (33.9 مليار طن).

اوكرانيا بلد زراعي

الأولى في أوروبا من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ؛

المركز الثالث في العالم من حيث مساحة التربة السوداء (25٪ من حجم العالم) ؛

المركز الأول في العالم في صادرات زيت عباد الشمس .

المركز الثاني عالمياً في إنتاج الشعير والمركز الرابع في صادرات الشعير.

ثالث أكبر منتج ورابع أكبر مصدر للذرة في العالم ؛

رابع أكبر منتج للبطاط في العالم.

خامس أكبر منتج للجاودار في العالم ؛

المركز الخامس عالمياً في إنتاج عسل النحل (75.000 طن) ؛

المركز الثامن في العالم في صادرات القمح.

المركز التاسع في العالم في إنتاج بيض الدجاج.

المركز السادس عشر على مستوى العالم في صادرات الجبن.

يمكن لأوكرانيا تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 600 مليون شخص.

اوكرانيا بلد صناعي

الأول في أوروبا في إنتاج الأمونيا.

رابع أكبر نظام لأنابيب الغاز الطبيعي في العالم (142.5 مليار متر مكعب من سعة إنتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي).

ثالث أكبر شركة في أوروبا والثامن في العالم من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية ؛

المركز الثالث في أوروبا والمركز الحادي عشر في العالم من حيث طول شبكة السكك الحديدية (21.700 كم) ؛

المركز الثالث في العالم (بعد الولايات المتحدة وفرنسا) في إنتاج أجهزة تحديد المواقع ومعدات تحديد المواقع ؛

ثالث أكبر مصدر للحديد في العالم

رابع أكبر مصدر للتوربينات لمحطات الطاقة النووية في العالم ؛

رابع أكبر مصنع لقاذفات الصواريخ في العالم ؛

المركز الرابع في العالم في صادرات الطين

المركز الرابع في العالم في صادرات التيتانيوم

المركز الثامن في العالم في صادرات الخامات والمركزات ؛

المركز التاسع في العالم في صادرات منتجات الصناعات الدفاعية.

عاشر أكبر منتج للصلب في العالم (32.4 مليون طن).

الحرب الروسية الأوكرانية 2022

قال المختص في الشأن الروسي، فايز حوالة، اليوم السبت، إن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت يوم الخميس الماضي في جميع الأراضي الأوكرانية، "لن تؤثر على مبيعات الأسلحة الروسية المتطورة لجيوش دول العالم".

وأضاف المختص في الشأن الروسي، حوالة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مبيعات الأسلحة الروسية وأسعارها، لا تتأثر بأي تقلبات سواء كانت سياسة أو عسكرية، مشيرًا إلى أن تلك المبيعات تتم عبر عقود رسمية مع حكومات الدول، وأسعارها غير موجودة في البورصات.

وفيما يتعلق باجتياح العاصمة كييف، رأى، أن العملية العسكرية ربما تنتهي بالسيطرة على كييف في غضون الأيام المقبلة، في إطار مواجهة النظام الأوكراني وليس الشعب.

وأوضح حولة، أن هدف العملية هو عدم تمكن "النازيين" من السيطرة على أوكرانيا، وبالتالي على المنطقة القريبة من الحدود الروسية- سابقًا الاتحاد السوفيتي-، مع الحفاظ على تنفيذ اتفاقية منسيك الرامية إلى محايدتها، وعدم عسكرتها من دول الناتو على اعتبار أنه العدو اللدود لموسكو.

وفي غضون ذلك، رجح أن العملية العسكرية تعزز من التقارب الثلاثي الاستراتيجي المقدس -الروسي الصيني الإيراني- في مواجهة الولايات المتحدة، وحلفاءها في السيطرة على العالم، والتحكم بالدول، وقد تزود موسكو، طهران بأسلحة أكثر تطورًا.

وبشأن المناورة العسكرية الروسية في سوريا، ذكر حولة، أن الجيش الروسي وضع في قاعدتي حميميم وطرطوس الواقعتين على الساحل البحر المتوسط، أحدث أنواع الحرب الالكترونية بالإضافة إلى مضادات أرضية جوية، وصواريخ متطورة، في إطار عملية ردع دول الناتو وأمريكا.

ولفت المختص في الشأن الروسي، إلى أن السلاح الإلكتروني يمكن أن يؤثر على حركة الطيران الإسرائيلي في مطار بن غورين وسط فلسطين المحتلة، عبر عمليات التشويش على أنظمة "GPS".

وبخصوص تهديدات تركيا لإغلاق مضيق البسفور أمام القطع البحرية الروسية، بيّن أن المضيق تحكمه اتفاقيات دولية منذ عام 1923، معتبرًا تلك التهديدات بأنها "فارغة"، و" لن يتم تنفيذها".

وأشار حوالة، إلى أن تلك الاتفاقيات نصت على أن القطع البحرية غير الروسية "لا يحق لها البقاء في حوض البحر الأسود أكثر من 3 أسابيع، ويمكن تدميرها بعد ذلك من قبل موسكو بدون أي مرجع".