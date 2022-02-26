كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تقف وراء الأزمة في أوكرانيا

اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية بالتعسف الذي أدى إلى الأزمة في أوكرانيا، من خلال تمسكها بالعقوبات وسعيها لتحقيق الهيمنة العالمية.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن ” السبب الجذري للأزمة الأوكرانية يكمن في إرادة الولايات المتحدة وتعسفها، والتي ظلت متمسكة بالعقوبات والضغط أحادي الجانب، وتسعى فقط إلى تحقيق أهداف الهيمنة العالمية والتفوق العسكري، متجاهلة مطالب روسيا المشروعة باحترام أمنها”.

ويعتبر هذا أول تعليق على الأزمة الأوكرانية تنشره وزارة خارجية كوريا الشمالية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

استهداف البنية العسكرية

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية”، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن “المدنيين ليسوا في خطر”، وأن “حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تم تدميرها بالكامل”.