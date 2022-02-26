بالفيديو الدفاع الروسية: دمرنا 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة سفننا في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود قرب جزيرة زمييني التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "حاولت الزوارق الأوكرانية، أمس الجمعة، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تجلي الجنود الأوكرانيين المستسلمين من جزيرة زمييني".

وأضاف كوناشينكوف : "أثناء إخلاء 82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من الجزيرة، حاول 16 زورقا من البحرية الأوكرانية مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود وبعض الزوارق كانت تتخفى بأنها مدنية".

وتابع المتحدث : "هاجمت الزوارق الأوكرانية للانتقام ممن ألقوا أسلحتهم واتهموا روسيا بقتل الجنود، ونتيجة للمعركة البحرية، دًمرت 6 قوارب تابعة للبحرية الأوكرانية، موضحاً أنه لم يصب أي من العسكريين الأوكرانيين البالغ عددهم 82 من جزيرة زمييني بأذى".

وأشار كوناشينكوف، إلى أنه لا نستبعد قيام الطائرات الأمريكية بدون طيار بتوجيه القوارب الأوكرانية إلى مواقع سفن أسطول البحر الأسود الروسية.

وأردف قائلاً: " أثناء هجوم الزوارق الأوكرانية قامت الطائرات الاستراتيجية الأمريكية بدون طيار "RQ-4 Global Hawk" و "MQ-9A Reaper" بدوريات فوق منطقة الهجوم، ومن المرجح جدا أن الطائرات الأمريكية هي التي وجهت الزوارق الأوكرانية".