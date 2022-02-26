الأردن تسجّل 13 وفاة و2480 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة و2480 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13798 وفاة و1617178 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة 10.62%، بعد إجراء 23346 فحصًا.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 105748 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 810 حالة.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4678669، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4362981.