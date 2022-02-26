شاهد| الجيش الشيشاني في طريقه إلى أوكرانيا لمساندة روسيا في الحرب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:06 م
26 فبراير 2022
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أوعز رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم السبت، لجيشه بالتقدم نحو أوكرانيا لمساندة روسيا في حربها.

وتتواصل العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا لليوم الثالث على التوالي؛  لتعيش العاصمة الأوكرانية كييف ليلة قاسية جراء أصوات الانفجارات القوية، والقصف المتواصل ، في حين رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضاً أميركياً بالمساعدة في الخروج من كييف.

وكالة رويترز أكدت أن اصوات الانفجارات في العاصمة كييف ، جاء جراء إطلاق نار قرب المقرات الحكومية في وسط كييف.

وذكر الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تطلق صواريخ كاليبر على أوكرانيا عبر البحر الأسود، وإن المناطق القريبة من سومي وبولتافا وماريوبول تعرضت لغارات جوية.

وطلبت السلطات من سكان كييف الالتزام بالمنازل أو التوجه إلى الملاجئ عند إطلاق صافرات الإنذار.

إلى ذلك، رفض الرئيس زيلينسكي عرضاً أميركيا بالمساعدة في الخروج من كييف، وقال رداً على ذلك: "المعركة هنا، أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة"، وفقًا لمسؤول مخابرات أميركي كبير على دراية مباشرة بالمحادثة بين الطرفين وفقاً لوكالة أسوشيتد بريس.

روسيا
روسيا
بتوجيهات من الرئيس الشيشاني _الجيش الشيشاني يستنفر ويحشد آلاف الجنود لدعم روسيا بالدخول إلى أوكرانيا_7(JPG).jpg
بتوجيهات من الرئيس الشيشاني _الجيش الشيشاني يستنفر ويحشد آلاف الجنود لدعم روسيا بالدخول إلى أوكرانيا_2(JPG).jpg
بتوجيهات من الرئيس الشيشاني _الجيش الشيشاني يستنفر ويحشد آلاف الجنود لدعم روسيا بالدخول إلى أوكرانيا_4(JPG).jpg
بتوجيهات من الرئيس الشيشاني _الجيش الشيشاني يستنفر ويحشد آلاف الجنود لدعم روسيا بالدخول إلى أوكرانيا_6(JPG).jpg
بتوجيهات من الرئيس الشيشاني _الجيش الشيشاني يستنفر ويحشد آلاف الجنود لدعم روسيا بالدخول إلى أوكرانيا_5(JPG).jpg
بتوجيهات من الرئيس الشيشاني _الجيش الشيشاني يستنفر ويحشد آلاف الجنود لدعم روسيا بالدخول إلى أوكرانيا_3(JPG).jpg
 

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