بث مباشر تردد قناة روسيا RT ARABIC 2022 لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا .. الغزو الروسي

بث مباشر تردد قناة روسيا RT ARABIC 2022 لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا لا سيما أن أحدث الأخبار تتحدث عن دخول الجيش الروسي في العاصمة كييف وسط اشتباكات عنيفة جدًا ، وقد زاد اهتمام المواطنين في معرفة أحداث غزو الروس للأراضي الأوكرانية لمتابعة كافة المعركة التي شغلت اهتمام العالم منذ ان انطلقت يوم الخميس الموافق 24-2-2022 ، وقد اهتم فريق فلسطين اليوم في وضع رابط البث المباشر لقناة RT ، حيث خصصت الفضائية التي يقع مقرها في موسكو مساحة واسعة لتغطية العملية العسكرية التي يشارك فيها اكثر من 70 ألف جندي روسي ، وتشهد الأراضي الأوكرانية حملة عسكرية واسعة من قبل الجيش الروسي الذي بدأ بقصف الأقاليم بالدبابات والمدفعيات والصواريخ البالستية ومن الطيران الحربي موقعة قتلى وجرحى بالإضافة إلى السيطرة على مساحات واسعة .

ومع زيادة عمليات البحث وضعنا لكم رابط بث مباشر تردد قناة روسيا RT ARABIC 2022 لمشاهدة ومتابعة حرب روسيا وأوكرانيا ، بحيث يمكن لكافة جميع المواطنين في العالم من متابعة الفضائية على مدار24 ساعة مشاهدة واضحة بدون تشويش او تعليق ، كما وضعنا لكم ابرز الاخبار المتعلقة بهذا الامر وهو التالي:

بث مباشر روسيا اليوم 2022 RT ARABIC

القناة تحرص على تقديم نشرات الأخبار التي تخص جزء من الدول العربية، ومنها المصرية والفلسطينية والليبية والسودانية إلى جانب دول العالم. وأطلقت الحكومة الروسية RT ARABICعلى القناة، وذلك لتعبر عن الرأى الروسي، حيث تعمل الحكومة على تمويلها. مقر قناة روسيا اليوم 2020؟ يقع مقر القناة بقلب روسيا، والشركة التي تتبعها هي تي في - نوفوستي، وهي شركة تقوم بعرض مجموعة من التقارير المصورة والأفلام الوثائقية، وبدأ بث القناة لأول مرة في 4 مايو عام 2007. حيث تعتمد معظم برامجها على الأخبار الرياضية والاقتصادية والسياسية.

مباشر الحرب الروسية الاوكرانية على RT

محدث تردد لقناة روسيا اليوم على الاقمار المختلفة. اليوم على نايل سات.

التردد:10892.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ:⅞.

مشاهدة مباشرة غزو روسيا أوكرانيا 2022

رابط موقع روسيا اليوم الالكتروني ( اضغط هنا ) .

رابط تحميل تطبيق قناة روسيا اليوم ( اضغط هنا ).

روسيا اليوم على الهوت بترد.

التردد:11747- 11977.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:V.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

روسيا اليوم على العرب سات.

التردد:12685- 11373.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:H.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

الحرب الروسية الأوكرانية 2022

قال المختص في الشأن الروسي، فايز حوالة، اليوم السبت، إن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت يوم الخميس الماضي في جميع الأراضي الأوكرانية، "لن تؤثر على مبيعات الأسلحة الروسية المتطورة لجيوش دول العالم".

وأضاف المختص في الشأن الروسي، حوالة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مبيعات الأسلحة الروسية وأسعارها، لا تتأثر بأي تقلبات سواء كانت سياسة أو عسكرية، مشيرًا إلى أن تلك المبيعات تتم عبر عقود رسمية مع حكومات الدول، وأسعارها غير موجودة في البورصات.

وفيما يتعلق باجتياح العاصمة كييف، رأى، أن العملية العسكرية ربما تنتهي بالسيطرة على كييف في غضون الأيام المقبلة، في إطار مواجهة النظام الأوكراني وليس الشعب.

وأوضح حولة، أن هدف العملية هو عدم تمكن "النازيين" من السيطرة على أوكرانيا، وبالتالي على المنطقة القريبة من الحدود الروسية- سابقًا الاتحاد السوفيتي-، مع الحفاظ على تنفيذ اتفاقية منسيك الرامية إلى محايدتها، وعدم عسكرتها من دول الناتو على اعتبار أنه العدو اللدود لموسكو.

وفي غضون ذلك، رجح أن العملية العسكرية تعزز من التقارب الثلاثي الاستراتيجي المقدس -الروسي الصيني الإيراني- في مواجهة الولايات المتحدة، وحلفاءها في السيطرة على العالم، والتحكم بالدول، وقد تزود موسكو، طهران بأسلحة أكثر تطورًا.

وبشأن المناورة العسكرية الروسية في سوريا، ذكر حولة، أن الجيش الروسي وضع في قاعدتي حميميم وطرطوس الواقعتين على الساحل البحر المتوسط، أحدث أنواع الحرب الالكترونية بالإضافة إلى مضادات أرضية جوية، وصواريخ متطورة، في إطار عملية ردع دول الناتو وأمريكا.

ولفت المختص في الشأن الروسي، إلى أن السلاح الإلكتروني يمكن أن يؤثر على حركة الطيران الإسرائيلي في مطار بن غورين وسط فلسطين المحتلة، عبر عمليات التشويش على أنظمة "GPS".

وبخصوص تهديدات تركيا لإغلاق مضيق البسفور أمام القطع البحرية الروسية، بيّن أن المضيق تحكمه اتفاقيات دولية منذ عام 1923، معتبرًا تلك التهديدات بأنها "فارغة"، و" لن يتم تنفيذها".

وأشار حوالة، إلى أن تلك الاتفاقيات نصت على أن القطع البحرية غير الروسية "لا يحق لها البقاء في حوض البحر الأسود أكثر من 3 أسابيع، ويمكن تدميرها بعد ذلك من قبل موسكو بدون أي مرجع".

صور غزو روسيا لأوكرانيا















