وزارة النقل و المواصلات في غزة تعلن تمديد حملة تخفيضات التراخيص

أعلنت وزارة النقل و المواصلات في غزة، اليوم السبت، أنها قررت تعويض أيام الإجازات بتمديد حملة تخفيضات التراخيض على المركبات حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل الموافق 03/03/2022.

إليك نص البيان:

بيان صادر عن وزارة النقل و المواصلات

استجابة لمطالب المواطنين و الغرفة التجارية بغزة و نقابة سائقي الأجرة ونظرا للإقبال الكبير خلال الأيام الماضية على دوائر التراخيص و بالتنسيق مع متابعة العمل الحكومي بغزة فقد قررت وزارة النقل و المواصلات تعويض أيام الإجازات بتمديد حملة التخفيضات حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل الموافق 03/03/2022.