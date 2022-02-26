صور وفيديو.. وفاة طالبة جزائرية بقصف روسي على أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، وفاة طالبة جزائرية في أوكرانيا جراء القصف الروسي المستمر على البلاد.

وأفاد الإعلام الجزائري، بوفاة الطالبة ايمان بوغالي (23عاما) تدرس الطب بجامعة كييف، جراء القصف على كييف.

من جهته، أفاد مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، بأن الجيش الروسي أطلق منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا 250 صاروخًا معظمها بالستية قصيرة المدى.

وذكر المسؤول الأمريكي، أن القوات الروسية التي تم إنزالها في ماريوبل تستمر بالتقدم نحو الشمال الشرقي، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف القوات الروسية التي حشدها بوتين على الحدود دخلت أوكرانيا، والقتال الأعنف في أوكرانيا يدور داخل خاركيف وفي محيطها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، إنه "اتخذ قرارات لتعزيز الدفاعات في مختلق المدن وعلى السواحل والجسور.

ودعا زيلينسكي، جميع الدول بضرورة الضغط على موسو لوقف الاعتداء على أوكرانيا، مؤكدةً أن بلاده بحاجة إلى إيقاف الحرب وإلى السلام الشامل والآمن.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أنها نشرت قوات بحرية وبرية وجوية في أوروبا لتعزز الجناح الشرقي للنيتو.