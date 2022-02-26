كورة لايف .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والحزم اليوم 26-2-2022 على يلا شوت || قناة SSC شاهد مباراة الحزم أمام الهلال الآن

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والحزم اليوم السبت الموافق 26-2-2022 على يلا شوت ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، دقائق قليلة وتفصلنا على انطلاق صافرة الإنذار لمباراة الحزم والهلال بث مباشر على ملعب استاذ الأمير فيصل بن فهد (الملز) حيث يستعد المشاهدين في دول الخليج العربي تحديدًا في المملكة العربية السعودية مشاهدتها حتى الدقيقة الأخيرة بجودة HD على شاشات التلفاز والحواسيب ، قد قرر فريق فلسطين اليوم وضع تفاصيل هذه المباراة المهمة والحاسمة حيث ستشهد أرضية الملعب أجواء في قمة الروعة حيث يطمح الفريقين إلى تحقيق الفوز والانتصار من اجل تحقيق مراكز متقدمة في تدريب جدول الدوري السعودي ، وفي هذه المقدمة نشير لكم إلى ان فريق الهلال السعودي يحتل قبل هذه المواجهة المركز الرابع في الدوري برصيد أربعة وثلاثون نقاط واستطاع جمعهم بعد أن لعب ثمانية عشر مباريات واستطاع الانتصار في تسعة مباريات وتعادل في سبع مباريات وخسر مباراتان.

وعكف فريق الموقع على كتابة هذه المقالة على وضع رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والحزم اليوم بسبب الاهتمام والمتابعة الكبيرة من قبل مشجعي الحزم امام الهلال وزادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا خلال الساعات الماضية التي تفصلنا عن بدء انطلاق المباراة دقائق معدودة ، وبات الإمكان يمكن كافة الأشخاص متابعتها على يلا شوت و SSC بجودة عالية HD .

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والحزم اليوم

وعن موعد انطلاق مباراة الهلال والحزم فإنها ستنطلق في تمام الساعة 5:25 بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة 6:25 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة :7:25 بتوقيت أبو ظبي ، كما ستنظم المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) كما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي سمير المعيرفي . لمشاهدة المباراة هنا .

بث مباشر مباراة الهلال والحزم اليوم

وحول التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال السعودي التي سيلعب بها الفريق أمام الحزم على النحو التالي: وتضم : في حراسة المرمى: محمد العويس وفي خط الدفاع: سعود عبد الحميد ــ جانج هيون سو ــ متعب المفرج ــ ياسر الشهراني وفي خط الوسط: جوستافو كويلار ــ محمد كنو ــ أندريه كاريلو وفي خط الهجوم: ماثيوس بيريرا ــ موسى ماريجا ــ سالم الدوسري.

شاهد مباراة الحزم أمام الهلال بث مباشر الآن

ويمكن لكم بكل اريحية تامة متابعة مباراة الهلال والحزم اليوم على قناة SSC وهي التالي:

التردد: (نايل سات ) 12418 التردد: 12523 (عرب سات)

الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6