yalla shoot مشاهدة بث مباشر مباراة النصر أمام أبها الآن اليوم 26-2-2022 على SSC || شاهد أبها والنصر في الدوري السعودي LIVE

بث مباشر مباراة النصر وأبها الآن في منافسات دوري السعودي اليوم السبت الموافق 26-2-2022 حيث بدأ مئات آلاف المواطنين السعوديين في الاستعداد لمشاهدة مباراة أبها ضد النصر كما أن الفريقين العريقين يستعدان خوض المباراة بكل شراسة في تحقيق الفوز والانتصار الكبير من أجل القفز والحفاظ على مكانتهما في ترتيب جدول الدوري السعودي ، وفي هذه المضمار فقد عكف فريق فلسطين اليوم على وضع رابط المشاهدة من موقع يلا شوت وبي ان سبورت بحيث يمكن لكافة المشاهدين مشاهدتها على أكمل وجه وبدون أي عوائق ، وبالإضافة إلى ذلك حرص فريق فلسطين اليوم على وضع التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين مع تردد القنوات الناقلة خاصة قناة SSC Sport 5HD ، ونشير إلى حضراكم إلى أن فريق النصر لم يستطيع التغلب علي نظيرة الهلال في اخر لقاء له في الدور ربع النهائي من كأس الملك يوم الأثنين الماضي حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح نادي الهلال .

وقد وضع لكم فريق الموقع رابط بث مباشر مباراة النصر وأبها الآن اليوم حيث ستنطلق المباراة على ملعب مرسول بارك في ساعات المساء ، وبمجرد الانتهاء من هذه المقالة سيتمكن كافة المتابعين من مشاهدتها بكل اريحية حتى الدقيقة الأخيرة وبدون أي تشويق ، وعن موعد انطلاق الصافرة الأولى من مباراة ابها ضد النصر فهو التالي:

بث مباشر مباراة النصر وأبها اليوم

وعلى ملعب مرسول بارك ستنطلق مباراة النصر أمام أبها في تمام الساعة الخامسة والخمس وعشرون بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة السادسة والخمس وعشرون بتوقيت المملكة العربية السعودية كما سيعلق على المباراة المعلق الكبير عبد الله الحربي الذي يعطي اضفاءً قوية على المباراة .. مشاهدة المباراة على يلا شوت هنا

مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر الان

وقد وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق النصر الذي سيلعب بها أمام فريق أبها اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من الدور الثاني من الدوري السعودي ، وتضم التشكيلة التالي: حراسة المرمى: وليد عبدالله ، وفي خط الدفاع: سلطان الغنام – فونيس موري ــ منصور الشمري – عبدالإله العمري، وفي خط الوسط: علي الحسن ــ أنسيلمو مورايس ــ بيتي مارتينيز، وفي خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ــ فنسنت أبو بكر ــ جوناثان رودريجيز.

مباراة النصر امام أبها بث مباشر

بالإضافة إلى التشكيلة السابقة ، قررنا وضع تشكيلة فريق أبها التي سيلعب بها مباراته أمام النصر وتضم اللاعبين : عبد العالي المحمدي، أمين عطوشي، بلال العيفة، عبدالله الزوري، ساري عمرو، أوروش ماتيتش، عبدالرحمن البركة، صالح العمري، فهد الجميعة، سعد بقير، تي فريدي.

شاهد بث مباشر ابها ضد النصر اليوم على SSC

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC نايل سات ”

التردد: 12418 التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500

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