مصر للطيران: قبول حجوزات المعتمرين المسافرين لأداء مناسك العمرة لموسم 2022

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، عن الخطوات الأخيرة لقبول حجوزات المعتمرين المسافرين؛ لأداء مناسك العمرة لموسم 2022، بناء على تعليمات سلطات المملكة العربية السعودية بتطبيق الحجر الصحي على كافة المسافرين بغض النظر عن حالة تحصنيهم خارج المملكة.

ودعت شركة مصر للطيران، شركات السياحة، إلى ضرورة التنبيه على فنادق إقامة المعتمرين، والمقدمة لخدمة الحجز باتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة مديري محطات مصر للطيران بكل من جدة والمدينة المنورة قبل إقلاع الرحلات ب 72 ساعة على الاقل؛ لاعتماد حجز الحجر الصحي، واتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات سفر المعتمرين من المطارات المصرية.

وطالبت مصر للطيران، من كافة شركات السياحة، بضرورة تشديد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات المطلوبة؛ لإتمام موسم العمرة للمعتمرين المصريين.

وأعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، أن تسعيرة برنامج العمرة بلغت (1270) دينارا أردنيا، تشمل: تأشيرة العمرة، والنقل البرى والجوي، والسكن في مكة والمدينة، والحجر الصحي، وفحص كورونا (b c r )، والإعاشة فترة برنامج العمرة".