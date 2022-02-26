الباذنجان الغذاء البيتي المحبب للكثيرين.. ماذا عن فوائده..؟

الباذنجان من الخضار التي لا غنى عنها، إذ يتمتع بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تجعل منه كنزاً غذائياً مذهلاً، وهو بلونه البنفسجي المائل للسواد، محبب لدى الكثيرين، ويؤكد الخبراء على أن الباذنجان يستحق هذا الاهتمام الكبير، ويدعون الناس إلى تناوله.

وبحسب تقرير لموقع «كير 2 Care» المعني بالشؤون الصحية، فإن الباذنجان من الخضروات الغنية جداً بمضادات الأكسدة، القوية القادرة على تحييد الشوارد الحرة التي تتسبب بتدمير الخلايا الحية والأنسجة.

وإليك بعض هذه الفوائد التي تجعل من الباذنجان غذاؤك المفضل، والتي ستزيد من حبك له، واهتمامك به؛ لما يعزز تناوله من الرعاية الصحية، ويقي الجسم من العديد من الأمراض، وإليك بعض هذه الفوائد المذهلة:

1. مضاد للالتهابات

الباذنجان يقاوم الالتهابات (بفضل الـ«ناسونين»)، كما أنه يخلص الجسم من المعادن السامة مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص.

2. يحمي الحمض النووي وأغشية الخلايا

يحمي الباذنجان الطبقة الدهنية لغشاء الخلية، مما يوفر الحماية الكافية للخلية فيحميها من الموت أو التعرض لأي تغييرات.

3. مفيد لصحة المخ

الـ«ناسونين» الموجود في الباذنجان يساعد في الحفاظ على أغشية خلايا المخ الدهنية، مما يساعد بالتالي في لحفاظ على صحة المخ.

4. يساعد في الاستفادة من الأغذية والتخلص من الفضلات

الـ«ناسونين» الذي يحتوي عليه الباذنجان، ويكسبه لونه، يساعد خلايا الجسم على الاستفادة من العناصر الغذائية المفيدة في الأطعمة والتخلص من النفايات. فالتخلص من النفايات أولاً بأول يمنع الجسم من تكديس السموم وبالتالي يحميه من أمراض عديدة مثل أمراض القلب، والسرطان والتهاب المفاصل.

5. يساعد في امتصاص الجسم للحديد:

أثبتت الدراسات أن الباذنجان يساعد الجسم على امتصاص الحديد بسهولة ويسر، مما يساعد في عملية انتقال الأكسجين في الدم وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

6. يساعد مرضى السكري من النوع 2

خلصت الدراسات إلى أن الباذنجان يساعد في السيطرة على مستوى الغلوكوز في الدم، مما يعود بالنفع على مرضى السكري من النوع 2.

7. ينظم ضغط الدم

أثبتت الدراسات أيضاً أن تناول الباذنجان بشكل دوري ينظم ضغط الدم ويمنع ارتفاع مستوياته عن الحد الآمن.

8. يساعد في خفض الوزن

الباذنجان غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم كمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وهو منخفض السعرات الحرارية، حيث إن كوباً واحداً من الباذنجان يحتوي فقط على 35 سعرة حرارية. وينصح خبراء التغذية بتناول الباذنجان مطبوخاً أو مشوياً أفضل من تناوله على هيئته الخام.

وبعد عرض كل ذلك، هل كل الباذنجان يستوي من ناحية الفائدة ؟. الإجابة: بالتاكيد لا فينصح الخبراء؛ للتأكد من الاستفادة القصوى من الباذنجان، بانتقاء الثمرة المتماسكة ذات اللون اللامع والأملس.

وينصح خبراء التغذية كذلك، بالاحتفاظ بالباذنجان في الثلاجة دون تقطيع، واستخدام سكينة من الأستلستيل، وليس من الكربون، حيث إن الأخير سيُفقده عناصره الغذائية المفيدة، مع ضرورة عدم الإكثار من ذلك، فلا ينبغي الإفراط ولا التفريط بتناوله.

