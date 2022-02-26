طالع سعر عملة البيتكوين في اليوم الثالث من الحرب على أوكرانيا السبت 26 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع سعر البيتكوين في التعاملات، اليوم السبت، حيث وصلت في أول أيام الحرب على أوكرانياللمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر عملة البيتكوين في اليوم الثالث من الحرب على أوكرانيا السبت 26 فبراير 2022 حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في متابعة أسعار العملات الرقمية خاصة البيتكوين، إلى جانب متابعة الذهب والدولار الأمريكي في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

طالع سعر عملة البيتكوين في اليوم الثالث من الحرب على أوكرانيا السبت 26 فبراير 2022

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم السبت بنحو 4.05% إلى 1.78 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية 10749 عملة.

وكانت بيتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتسبب انخفاض بيتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

سعر العملة الرقمية بيتكوين

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 1.24% ليصل إلى 38892.00 دولار.

سعر عملة إيثريوم

وقفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.63% إلى 2758.53 دولار.

سعر عملة بينانس كوين

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 3.04% لتصل إلى 373.08 دولارا.





سعر عملة كاردانو

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 5.73% ليسجل 0.8933 دولار.

سعر عملة ريبل

وكسب سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 10.17% إلى 0.7656 دولار.

سعر عملة بولكادوت

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 10.76% إلى 17.75 دولار.

سعر عملة دوجكوين​​​​​​​

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.39% إلى 0.1266 دولار.

سعر عملة لايتكوين

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 7.28% ليصل إلى 110.45 دولار.

سعر عملة تشاينلينك

وصعد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 6.63% إلى 14.19 دولار.