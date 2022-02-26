سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 26 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى تراجع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم السبت في بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، والتي دخلت الحرب في اليوم الثالث على التوالي، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في لبنان في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 26 فبراير 2022



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم السبت، إلى نحو 92.191 ألف ليرة (60.77 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، إلى 80.669 ألف ليرة (53.18 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى 69.144 ألف ليرة (45.58 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 تراجعًا إلى نحو 53.778 ألف ليرة (35.45 دولار).



سعر الأوقية الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر الأوقية في لبنان، اليوم السبت، انخفاضًا إلى مستوى 2.867 مليون ليرة (1890 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم السبت، نحو 645.350 ألف ليرة (425.41 دولار).