سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 26 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى تراجع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم السبت في سوريا ووصلت إلى ذروتها بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، ودخلت الحرب في اليوم الثالث على التوالي، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في سوريا في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 26 فبراير 2022



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم السبت، إلى 152.659 ألف ليرة (60.77 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى 133.579 ألف ليرة (53.18 دولار).



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، نحو 114.496 ألف ليرة (45.58 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 تراجعًا إلى نحو 89.051 ألف ليرة (35.45 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، انخفاضًا إلى مستوى 4.747 مليون ليرة (1890 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.068 مليون ليرة (425.41 دولار).