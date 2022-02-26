أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ، نحو 35 يوما على استقبال شهر رمضان الفضيل عام 2022، لهذا يبدأ العد التنازلي للبحث عن أفضل أنواع الطعام والوجبات على السحور، وخاصة أن ملايين الصائمين يمتهنون أعمالا شاقة كالزراعة والبناء والطوبار، فهم يحتاجون إلى أطعمة وأغذية مفيدة لهم وتحتوي ضمنها على الماء لكي لا تسبب لهم العطش، إضافة إلى أنها يجب ألا تُشعر الصائم بالجوع، لأنه يعمل وهو صائم لساعات طويلة، قد تصل إلى 16 ساعة متواصلة.

أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ

وتتنوع وجبات السحور على مائدة الصائم، إلا أن هناك وجبات مفضلة لدى الصائم، لهذا يبحث الصائمون عن أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ، فهم يعملون تحت أشعة الشمس دون تناول أي وجبة طعام أو رشفة مياه، ولتفادي الجوع والعطش، وخاصة أصحاب المهن الشاقة، لأن معظم عمال غزة يعملون في مهن شاقة لساعات طويلة، فهم يريدون المحافظة على الماء والطعام في أجسامهم لأطول مدة ممكنة، لهذ تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أفضل الأطعمة والوجبات السحور على موائد الغزيين والصائمين بشكل عام.

أفضل سحور في رمضان 2022

ويبدأ الصائم في شهر رمضان المبارك من آذان الفجر صباحا وحتى آذان المغرب مساء، يٌحرم على الصائم تناول أي طعام أو شراب في تلط الساعات المخصصة للصيام، كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير تناول السحور، والتعجيل بتناول الفطور، لأن جسد الصائم يكون متهالكا وتعبا جراء صيام ساعات طويلة وممارسة عمله وهو صائم.

أفضل وجبات السحور في رمضان

لبن الزبادي: يعدّ اللبن خيارا جيداً لتناوله على وجبة السحور، فهو مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية مثل البروتين، والكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب، والسوائل، ويمكن تناوله مع الحبوب والفاكهة.

كوبان من الماء، وكوب سلطة خُضار، وكوبان من شوربة العدس، وبيضة مسلوقة، ونصف كوب من اللّبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات.

كوبان من سلطة الخضار، ورغيف صغير من خبز القمح الكامل، و2/3 كوب من الفول المدمس، وكوكتيل مُحضّر من كوب من الحليب خالي الدّسم مع أربع حبّات من الفراولة، وموزة صغيرة، وملعقة صغيرة من العسل، وكوبان من الماء.

كوبان من شوربة الشّوفان الكامل مع الخضار، وصدر دجاج منزوعة الجلد، ونصف كوب لبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات، وكوبان من الماء.

كم يوم باقي لشهر رمضان 2022

ووفق التوقعات الفلكية، فإن شهر رمضان لسنة 2022، 1443 هـ سيبدأ يوم السبت 02 أو الأحد 03 أبريل نيسان 2022 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان كاملة 30 يوم لهذه السنة، فيما ليلة تحري هلال رمضان ستكون يوم الجمعة 01 أبريل نيسان 2022.