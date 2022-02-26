داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

نشرت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد (27 فبراير)

وبينت الهيئة في بيان لها وصل"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة العاشرة والمتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/11)، بالإضافة إلى الأسماء المدرجة في الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/9)، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت المسافرين لإجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر، لافتة إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 2/27: فحص الحافلات (باقي 2 حتى 4).

- الإثنين 2/28: فحص الحافلات (5-7).

- الثلاثاء 3/1: فحص الحافلات (8-10).

وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه و ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر