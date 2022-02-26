كم يوم باقي لشهر رمضان 2022- 1443، أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك، فهو الشهر الذي ينتظره الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو يحمل معه الخير والبركة والأجر العظيم، فجميع المسلمين ينتظرون الأيام المباركة، فلها خاصية مقدسة عند المسلمين، فهم يمارسون طقوسا دينية ويصلون الأرحام وتزيد وتتضاعف الأدعية، فهم يستثمرون تلك الأيام إلى أقصى درجة ممكنة، لنيل الأجر والثواب وفضائل الشهر الفضيل، فالناس جميعا تبدأ بالعد التنازلي لهذه الأيام المباركة، فهي فرصة لهم لتبديل سيئاتهم بالحسنات.

كم يوم باقي لشهر رمضان 2022- 1443

ويعد شهر رمضان من أفضل شهور السنة لدى المسلمون جميعا، فهم ينتظرون هذه الأيام المباركة على أحر من الجمر، لهذا يباشرون بتعداد كم يوم باقي لشهر رمضان 2022- 1443، فهم يتوقون للبدء بصيام تلك الأيام المباركة، ولفضل رمضان وعظمته، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيه، لقوله تعالى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان". صدق الله العظيم، لهذه الأسباب تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد شهر رمضان حسب التوقعات الفلكية الصادرة عن الجهات المختصة.

كم يوم باقي لشهر رمضان 2022

ووفق التوقعات الفلكية، فإن شهر رمضان لسنة 2022، 1443 هـ سيبدأ يوم السبت 02 أو الأحد 03 أبريل نيسان 2022 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان كاملة 30 يوم لهذه السنة، فيما ليلة تحري هلال رمضان ستكون يوم الجمعة 01 أبريل نيسان 2022.

أدعية شهر رمضان 2022

ففي هذا الشهر العظيم تكثر الأدعية الرمضانية وذلك تضرعا لله سبحانه وتعالى بنية نيل الأجر والثواب وإراحة القلوب وصدور، والعيش بهناء وسعادة وراحة بال، ونرفق لكم بعض من أدعية استقبال شهر رمضان المبارك

"اللهم هذا الشهر الذي أنزلت فيه القرآن الكريم وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرد ولا يُبدل أن تكتبني من عتقاء هذا الشهر، وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام المبرور حجّهم، والمشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، والمُكفَّر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتُقدر أن تطيل عمري، وتُوسّع على من الرزق الحلال يا رب العالمين، اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه".