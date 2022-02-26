"كوريا الجنوبية" تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

شهدت كوريا الجنوبية اليوم السبت، أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 112 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، حيث تكافح موجة من الإصابات بالفيروس مدفوعة بمتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.

وقام عاملون في مجال الصحة بتشخيص 166209 حالات إصابة جديدة، وهو ما يقترب من الرقم القياسي المسجل الأربعاء البالغ 171451 حالة، ويمثل زيادة بأكثر من 37 ضعفا عن المستويات اليومية في منتصف يناير، عندما ظهر متحور "أوميكرون" لأول مرة باعتباره السلالة المهيمنة في البلاد.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أكثر من 640 مريضا بالفيروس كانوا في حالة خطيرة أو حرجة، مقارنة بنحو 200-300 في منتصف فبراير.

وأفادت وزارة الصحة بأن نحو 44 بالمئة من وحدات الرعاية المركزة المخصصة لمرضى كوفيد-19 مشغولة.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء كيم بو كيوم، المسؤول الثاني في سيئول بعد الرئيس مون جيه إن، أمس الجمعة إن السلطات الصحية تتوقع أن تبلغ موجة "أوميكرون" ذروتها في وقت ما في منتصف شهر مارس، عندما قد تشهد البلاد حالات يومية تصل إلى نحو 250 ألف حالة.

وهناك مخاوف من أن يزداد معدل الانتشار أكثر مع بدء المدارس فصولا دراسية جديدة في مارس وأيضا بسبب التجمعات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في 9 مارس.

وتم تطعيم أكثر من 86 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 51 مليون شخص بشكل كامل وتلقى نحو 60 بالمئة جرعات معززة.

وطرحت الدولة جرعة رابعة تعزيزية للأشخاص في دور الحضانة وأماكن الرعاية طويلة الأجل لحمايتهم من زيادة "أوميكرون".