أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 10 حالات وفاة و1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24ساعة الماضية

وبينت الوزيرة خلال التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، بيت لحم 16، سلفيت 3، قلقيلية 3، نابلس 17، رام الله والبيرة 20، ضواحي القدس 1، طولكرم 7، الخليل 4، جنين 5، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 87، مدينة القدس 890".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 23، بيت لحم 30، سلفيت 13، قلقيلية 47، نابلس 65، رام الله والبيرة 119، ضواحي القدس 7، طولكرم 59، الخليل 80، جنين 93، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 1700، مدينة القدس 1080".

وسجلت 3 حالات وفاة في نابلس حالتا وفاة في رام الله والبيرة حالتا وفاة في طولكرم، حالة وفاة في جنين، وحالتا وفاة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 89 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 200 مريض، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.