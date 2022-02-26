سيتخللها كلمة للقائد النخالة..الجهاد تنظم مؤتمراً شعبياً كبيراً بغزة الاثنين المقبل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:39 م
26 فبراير 2022
الجهاد الإسلامي
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من المقرر، أن تعقد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مؤتمراً شعبياً كبيراً بعنوان "المقاومة طريق التحرير" يوم الاثنين 28/2/2022، سيتخللها كلمة لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي الأخ القائد زياد النخالة.

ودعت الحركة، للمشاركة والتغطية الإعلامية للمؤتمر الشعبي الكبير، الذي تقيمه دعماً وإسناداً للمقاومة في الضفة الباسلة، ولأهلنا في النقب والشيخ جراح، في ذكرى الإسراء والمعراج، وذكرى التحرير الصلاحي للقدس وتزامناً مع انطلاق أسبوع القدس.

وستعقد الحركة المؤتمر في تمام الساعة 12.30 من ظهر يوم الاثنين 27 رجب 1443هـ، 28 نوفمبر 2022م، في قاعة الشاليهات بمدينة غزة.

#حركة الجهاد الإسلامي #القائد زياد النخالة

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