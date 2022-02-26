خلال 3 أيام ..أسعار الذهب في فلسطين ترتفع والأونصة أكبر المتأثرين !

بدأت آثار الحرب الروسية على أوكرانيا، تطفو على السطح مستهدفةً كافة القطاعات والمجالات التجارية سواء كانت على صعيد أسعار العملات وأسعار الذهب في كافة الأسواق العالمية.

فمنذ بدء الحرب الروسية الخميس الماضي، شهدت أسعار الذهب والدولار تأرجحاً في قيمة الشراء والبيع، فخلال الأيام الثلاثةالأولى على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيت أسعار الذهب تعيش تقلبات كبيرة حملت عنصري الارتفاع والهبوط في القيمة المادية له.

ووصل سعر أوقية الذهب " الأونصة" منذ اللحظات الأولى لوقوع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 1960دولاراً في قفزه بلغت قرابة الـ60 دولاراً في سعر الأوقية الواحدة، عن سعرها المعتاد قبل الأزمة 1902دولار.

مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني جمال مطر بغزة : أكد أن أسعار الذهب شهدت خلال اليومين السابقين ارتفاعاً غير مسبوق على أثر الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال مطر خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن العامل الأساسي هو تفضيل اقتناء الذهب في وقت الحروب والأزمات لاعتباره ملاذاً آمناً"، لافتاً إلى أن سعر الأونصة سيبقي تحث تأثير التقلبات السياسية وخاصة الأزمة الأوكرانية الروسية ولن يأخذ استقراراً في قيمته إلا باستقرار الأوضاع العالمية.

ارتفاع محدود

واستبعد مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، عودة أسعار الذهب للارتفاع مجدداً وتجاوز ارتفاعه الأول بأكثر 1960دولاراً لسعر الأوقية، مبيناً أن المتابع يلاحظ أن الارتفاع الغير مسبوق والذي طراً على الأسعار مع بداية الأزمة لا يبشر بعودة للارتفاع خاصة وأن سعره في اليوم التالي لارتفاع أخذ بالانخفاض ليصل في يومه الثالث ما قيمته 1920 دولاراً للأوقية .

وبشأن تأثير الأسعار على الأسواق الفلسطينية، أوضح مطر: أن الأسواق المحلية لن تشهد ارتفاعا كبيراً كما الأسواق العالمية وسيبقي ارتفاع الأسعار محدوداً؛ لأن الأسواق الفلسطينية تعتبر أسواقاً مغلقةً بخلاف الأسواق العالمية المفتوحة وبالتالي تأثير الأسعار على الأسواق المغلقة يكون ضعيفاً مقارنةً بالمفتوحة.

من جهته بين الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر: إن الأسباب التي دفعت لارتفاع أسعار الذهب لاعتبارها الملاذ الآمن لكافة المستثمرين لذلك يهرولون إليه، لافتاً إلى أن سعره مرهون بطبيعة تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، ومدى تعمقها أو الاكتفاء بعملية عسكرية محدودة.

وبشأن نصيحته لبيع أو شراء الذهب، أوضح أبو قمرخلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الذهب حالياً مرتفع ولا يوجد فرصة لاقتناء الذهب في الوقت الحالي، خاصةً مع الإقبال على موسم الصيف والزواج الذي يسهم في الإقبال على شراء الذهب الأمر الذي يُحدث انتعاشة في سوق الذهب، مع استمرار فتح السوق مع الضفة المحتلة.