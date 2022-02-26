وصول 50 أردنياً إلى حدود أوكرانيا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير هيثم أبو الفول، اليوم السبت 26/2/2022، مواصلة الوزارة التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، (بترا)، عن أبو الفول قوله: إن “موظفي السفارات الأردنية الذين تم إيفادهم إلى المعابر الحدودية لأوكرانيا مع كل من هنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، يعملون على مدار الساعة لتقديم المساعدة واستقبال المواطنين الأردنيين الذين يصلون إلى هذه الدول”.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الأردنيين الواصلين إلى هذه الدول مع عائلاتهم بلغ نحو 50 شخصا حتى صباح السبت، مبينا أن السفارات المعتمدة لدى هذه الدول مستمرة بتقديم الإسناد والمساعدة للأردنيين.

وأوضح أن خلية الأزمة في الوزارة تواصل متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين في أوكرانيا، وخاصة أن هناك عددا من المدن تشهد أعمالا عسكرية، وتوجد خطورة حتى اللحظة في توجه المواطنين الأردنيين هناك إلى الحدود الغربية، لاسيما المتواجدين في المناطق الشرقية من أوكرانيا، مضيفا أن الوزارة مستمرة بالمتابعة والتنسيق لتأمين خروجهم بطريقة آمنة.

ودعا أبو الفول المواطنين الأردنيين في أوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية وقواعد السلوك في الحالات الطارئة حفاظا على سلامتهم، مؤكدا استمرار الوزارة ببذل جميع الجهود اللازمة لتأمين مغادرة آمنة لهم.